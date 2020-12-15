Кабмин продлил выдачу бесплатных лекарств для амбулаторного лечения от COVID-19

Правительство продлевает выдачу бесплатных лекарств для амбулаторного лечения от COVID-19. На эти цели кабмин выделит 2,8 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

Он отметил, что правительство уже выделило на закупку препаратов более 5 миллиардов рублей. Лекарствами обеспечат еще не менее 350 тысяч человек с коронавирусной инфекцией. Глава кабимна также добавил, что в настоящий момент большинство россиян, у которых был выявлен COVID-19, проходят лечение на дому, подчеркивает РЕН ТВ.