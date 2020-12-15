Кабмин продлил выдачу бесплатных лекарств для амбулаторного лечения от COVID-19

Правительство продлевает выдачу бесплатных лекарств для амбулаторного лечения от COVID-19. На эти цели кабмин выделит 2,8 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

Он отметил, что правительство уже выделило на закупку препаратов более 5 миллиардов рублей. Лекарствами обеспечат еще не менее 350 тысяч человек с коронавирусной инфекцией. Глава кабимна также добавил, что в настоящий момент большинство россиян, у которых был выявлен COVID-19, проходят лечение на дому, подчеркивает РЕН ТВ.

Российское правительство продлило бесплатную выдачу лекарств больным с коронавирусом

А ранее сообщалось, что препараты для амбулаторных пациентов с COVID-19 могут получить их родственники или волонтеры. Об этом сообщает Telegram-канал ресурса стопкоронавирус.рф. Отмечается, что в медорганизации, к которой прикреплен человек, следует уточнить, где и как заказать лекарства. К примеру, во многих регионах РФ препараты могут получить родственники или доставить волонтеры.

В Минздраве, в свою очередь, напомнили, что бесплатно выдаются лекарства, которые включены в методические рекомендации по COVID-19. При этом каждому пациенту препараты назначаются в зависимости от течения болезни.


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ФОТО: Сайт правительства РФ / government.ru
ТЕГИ:ЛечениеЛекарстваМихаил МишустинКоронавирус
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