Кабмин предложил усилить трудовые гарантии для мобилизованных

Правительство направило в Госдуму пакет законопроектов, направленных на защиту трудовых прав граждан, завершивших военную службу по мобилизации, контракту или в составе добровольческих формирований. Документы опубликованы в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно пояснительной записке, изменения предусматривают продление срока сохранения за работником места в случае временной нетрудоспособности после возвращения со службы. Сейчас по закону уволить могут, если человек не выходит на работу в течение трех месяцев после демобилизации. Новый механизм позволит сохранить за ним должность на период болезни.

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Помимо этого, законопроекты предлагают предоставить таким гражданам право на получение пособия по временной нетрудоспособности, включая оплату первых трех дней болезни. Выплаты планируется осуществлять за счет средств Фонда пенсионного и социального страхования.

Поправки также коснутся госслужащих: предполагается, что приостановка их статуса может продлеваться, если после армии они временно не трудоспособны. На этот период сотрудника нельзя будет уволить, что, как отмечают инициаторы законопроекта, обеспечит дополнительную защиту от потери работы по уважительной причине, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Мельников
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