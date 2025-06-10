Кабмин предложил усилить трудовые гарантии для мобилизованных

Правительство направило в Госдуму пакет законопроектов, направленных на защиту трудовых прав граждан, завершивших военную службу по мобилизации, контракту или в составе добровольческих формирований. Документы опубликованы в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно пояснительной записке, изменения предусматривают продление срока сохранения за работником места в случае временной нетрудоспособности после возвращения со службы. Сейчас по закону уволить могут, если человек не выходит на работу в течение трех месяцев после демобилизации. Новый механизм позволит сохранить за ним должность на период болезни.