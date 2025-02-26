Москалькова: Следует прописать процедуру демобилизации из зоны СВО

Выступая в Госдуме, она указала, что в 2024 году её аппарат получил более тысячи обращений, связанных с демобилизацией.

Москалькова отметила, что специальная комиссия в индивидуальном порядке решила вопросы в отношении полусотни военнослужащих, «у которых семейные обстоятельства изменились».

«Но всё-таки было бы правильно внести изменения в закон и чётко прописать процедуру увольнения», - заключила омбудсмен.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что депутаты прорабатывают инициативу об освобождении от призыва на срочную службу бойцов СВО, шесть месяцев отслуживших по контракту, сообщает RT.

