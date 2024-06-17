Кабмин поддержал высылку находящихся в России без оснований иностранцев

Правительство России одобрило законопроект, предусматривающий введение мер по депортации иностранных граждан, не имеющих законных оснований для пребывания на территории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст проекта.

Иностранный гражданин, не имеющий законного права находиться на территории России, будет считаться подлежащим высылке с момента внесения его данных в реестр контролируемых лиц. Режим высылки будет прекращаться автоматически после удаления информации о нем из этого реестра. Правила реализации нового режима будет определять МВД.