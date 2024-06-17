Кабмин поддержал высылку находящихся в России без оснований иностранцев
Правительство России одобрило законопроект, предусматривающий введение мер по депортации иностранных граждан, не имеющих законных оснований для пребывания на территории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст проекта.
Иностранный гражданин, не имеющий законного права находиться на территории России, будет считаться подлежащим высылке с момента внесения его данных в реестр контролируемых лиц. Режим высылки будет прекращаться автоматически после удаления информации о нем из этого реестра. Правила реализации нового режима будет определять МВД.
Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в апреле группой депутатов от всех пяти фракций. Среди авторов проекта — первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин и первый заместитель председателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Предложенные изменения включают введение режима депортации для иностранных граждан, не имеющих законных оснований для пребывания в Российской Федерации. Соответствующие поправки планируется внести в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru