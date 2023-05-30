Кабмин отверг законопроект об обращении к чиновникам через соцсети
Кабинет министров отказался поддержать проект закона об обращении граждан к чиновникам через социальные сети. В официальном отзыве на инициативу подчёркивается, что её необходимо значительно доработать.
Как сообщают «Известия», в кабмине посчитали, что принятие законопроекта в нынешней редакции может представлять прямую угрозу правам и интересам россиян в плане тайны переписки, неприкосновенность частной жизни и защиты персональных данных.
Авторы инициативы предлагали внести соответствующие изменения в закон «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». Предлагается обеспечить возможность гражданам обращаться в органы власти, местного самоуправления или к конкретному чиновнику через официальные страницы в соцсетях. Однако в документе не прописан механизм соблюдения приватности обращения и защиты персональных данных.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее пленум Верховного суда РФ дал разъяснения, когда критика чиновников будет считаться «оскорблением представителя власти».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Финскому послу вручили ноту о закрытии отделений петербургского генконсульства
- США потребовали от Приштины вывести косовскую полицию с севера края
- Медведев проиграл 172-й ракетке мира и вылетел в первом раунде «Ролан Гарроса»
- ЕС ввел санкции против четырех граждан Молдавии и одного россиянина
- Кабмин отверг законопроект об обращении к чиновникам через соцсети
- В «ГЛОНАСС» заявили о готовности оперативно запустить мониторинг дронов
- До 15 выросло число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове
- Люди погибли из-за украинского обстрела Белгородской области
- СМИ: Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов находится в реанимации
- Экс-помощница Байдена хочет получить гражданство РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru