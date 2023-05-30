Кабмин отверг законопроект об обращении к чиновникам через соцсети

Кабинет министров отказался поддержать проект закона об обращении граждан к чиновникам через социальные сети. В официальном отзыве на инициативу подчёркивается, что её необходимо значительно доработать.

Как сообщают «Известия», в кабмине посчитали, что принятие законопроекта в нынешней редакции может представлять прямую угрозу правам и интересам россиян в плане тайны переписки, неприкосновенность частной жизни и защиты персональных данных.

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Авторы инициативы предлагали внести соответствующие изменения в закон «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». Предлагается обеспечить возможность гражданам обращаться в органы власти, местного самоуправления или к конкретному чиновнику через официальные страницы в соцсетях. Однако в документе не прописан механизм соблюдения приватности обращения и защиты персональных данных.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее пленум Верховного суда РФ дал разъяснения, когда критика чиновников будет считаться «оскорблением представителя власти».

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Фото: РИА Новости
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