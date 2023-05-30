Кабмин отверг законопроект об обращении к чиновникам через соцсети

Кабинет министров отказался поддержать проект закона об обращении граждан к чиновникам через социальные сети. В официальном отзыве на инициативу подчёркивается, что её необходимо значительно доработать.

Как сообщают «Известия», в кабмине посчитали, что принятие законопроекта в нынешней редакции может представлять прямую угрозу правам и интересам россиян в плане тайны переписки, неприкосновенность частной жизни и защиты персональных данных.