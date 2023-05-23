Госдума одобрили пятилетний запрет на госслужбу для уволенных за коррупцию
Депутаты Госдума одобрили в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий для уволенных за коррупционные нарушения пятилетний запрет на госслужбу. Документ размещён в думской электронной базе.
Согласно поправкам к закону «О противодействии коррупции», граждане, уволенные в связи с утратой доверия за несоблюдение «антикоррупционных стандартов», будут включены в специальный реестр. В течение пяти лет им будет запрещено работать, например, в госкорпорациях, публично-правовых компаниях, Центробанке РФ, Соцфонде.
«Специфика правового статуса... предопределяет необходимость предъявления к лицам, претендующим на замещение соответствующих должностей, специальных требований, касающихся не только их профессиональной подготовки, деловых качеств, но и морально-нравственного уровням, - говорится в пояснительной записке.
Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, регламентирующий порядок проведения проверок сведений, предоставленных чиновниками в рамках антикоррупционного законодательства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД: Франция готова дать Украине гарантии безопасности
- Генсек НАТО назвал наращивание военного производства критически важным
- Песков: Путин и Совбез РФ могут 26 мая обсудить атаку диверсантов на Белгородскую область
- В США допустили проведение совместной операции Вашингтона и НАТО на Украине
- Министры обороны стран ЕС не договорились о транше военной помощи для Украины
- В Кремле назвали актуальными прежние высказывания Путина о борьбе с терроризмом
- Сотрудники Disneyland в Париже устроили забастовку
- Проект «Открой#Моспром» увеличил число откликов на вакансии в промышленности
- Полунин заявил, что тату с гербом Украины не мешает ему поддерживать Путина
- Сунак выступил против «стратегии выжидания» России на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru