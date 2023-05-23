Госдума одобрили пятилетний запрет на госслужбу для уволенных за коррупцию

Депутаты Госдума одобрили в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий для уволенных за коррупционные нарушения пятилетний запрет на госслужбу. Документ размещён в думской электронной базе.

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Согласно поправкам к закону «О противодействии коррупции», граждане, уволенные в связи с утратой доверия за несоблюдение «антикоррупционных стандартов», будут включены в специальный реестр. В течение пяти лет им будет запрещено работать, например, в госкорпорациях, публично-правовых компаниях, Центробанке РФ, Соцфонде.

«Специфика правового статуса... предопределяет необходимость предъявления к лицам, претендующим на замещение соответствующих должностей, специальных требований, касающихся не только их профессиональной подготовки, деловых качеств, но и морально-нравственного уровням, - говорится в пояснительной записке.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, регламентирующий порядок проведения проверок сведений, предоставленных чиновниками в рамках антикоррупционного законодательства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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