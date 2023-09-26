Кабмин одобрил компенсации пострадавшим от утечки персональных данных
Минцифры РФ заявило, что правительством было одобрено предложение о выплате компенсации пострадавшим от утечек персональных данных в рамках закона об оборотных штрафах, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении уточняется, что для допустившей утечку организации выплата финансового возмещения пользователю «будет признаваться смягчающим обстоятельством», что позволит применить к ней «пониженные оборотные штрафы».
В Минцифры уточнили, что при готовности выплатить компенсацию компания должна проинформировать об этом пострадавшего гражданина с помощью СМС или электронного письма. После этого пользователю предоставят 15 рабочих дней на подачу заявки на возмещение причиненного ущерба. На расчёт объёмов выплаты компании предоставят 20 рабочих дней после получения заявок.
«Пользователь сможет принять предложение или отказаться от него в течение 20 рабочих дней. Если более 80% обратившихся согласятся на компенсацию, то компания должна будет выплатить её в течение пяти рабочих дней», - заключили в ведомстве.
Ранее зампредседателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) выступил с инициативой наделить Минцифры правом обязать негосударственных операторов персональных данных обеспечить удаление информации о гражданах из баз данных по запросу, сообщает RT.
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