Белый дом: РФ не попала под пошлины США из-за переговоров

Хассет заявил, что в настоящее время проходят переговоры с Россией и Украиной, и, по его оценке, президент США Дональд Трамп решил не смешивать эти два вопроса. Он подчеркнул, что это решение не предполагает какого-либо исключительного отношения к России по сравнению с другими государствами.

Он отметил, что речь идет о сохранении жизней, которые стороны теряют в конфликте, поэтому обсуждение торговых пошлин в ходе мирных инициатив было бы нецелесообразным.

Ранее Трамп утвердил указ о введении взаимных импортных пошлин для других стран. Базовая ставка установлена на уровне 10%, а для большинства государств предусмотрены повышенные тарифы. Как пояснили в офисе торгового представителя США, размер ставок определялся исходя из дисбаланса в торговом балансе между США и конкретными странами с целью его корректировки. При этом в отношении России и Белоруссии пошлины США введены не были, тогда как на товары с Украины была введена пошлина в размере 10%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».