Белый дом: РФ не попала под пошлины США из-за переговоров
Россия не была включена в список стран, против которых США вводят пошлины, потому что в настоящее время Вашингтон ведет с ней переговоры об урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет в интервью телеканалу ABC.
Хассет заявил, что в настоящее время проходят переговоры с Россией и Украиной, и, по его оценке, президент США Дональд Трамп решил не смешивать эти два вопроса. Он подчеркнул, что это решение не предполагает какого-либо исключительного отношения к России по сравнению с другими государствами.
Он отметил, что речь идет о сохранении жизней, которые стороны теряют в конфликте, поэтому обсуждение торговых пошлин в ходе мирных инициатив было бы нецелесообразным.
Ранее Трамп утвердил указ о введении взаимных импортных пошлин для других стран. Базовая ставка установлена на уровне 10%, а для большинства государств предусмотрены повышенные тарифы. Как пояснили в офисе торгового представителя США, размер ставок определялся исходя из дисбаланса в торговом балансе между США и конкретными странами с целью его корректировки. При этом в отношении России и Белоруссии пошлины США введены не были, тогда как на товары с Украины была введена пошлина в размере 10%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Сиднее задержали иорданца за попытку открыть дверь самолёта во время полёта
- Умерла Народная артистка СССР Таисия Литвиненко
- Число жертв землетрясения в Мьянме выросло до 3564 человек
- Суды отменили «Аэрофлоту» штраф за ввоз хамона из Евросоюза
- Белый дом: РФ не попала под пошлины США из-за переговоров
- ГУМЧС: 36 лесных пожаров тушат в Забайкалье
- Минобороны: ВС РФ нанесли поражение украинскому спецназу «Омега» в ДНР
- В США из-за непогоды погибли 15 человек
- СМИ: Верховный лидер Ирана привел ВС страны в состояние повышенной боеготовности
- Патриарх Кирилл наградил Симоньян орденом княгини Ольги
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru