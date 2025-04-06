Умерла Народная артистка СССР Таисия Литвиненко
Советская актриса кино и театра Таисия Литвиненко скончалась на Украине на 91-м году жизни. Об этом сообщил украинский телеканал «Пятый» в своем Telegram-канале.
Таисия Иосифовна Литвиненко родилась 10 февраля 1935 года в селе Погребы Киевской области Украинской ССР. Окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени И.К.Карпенко-Карого в 1957 году. Начала карьеру в Киевском украинском драматическом театре имени И. Франко (1957-1959), затем работала в Запорожском украинском музыкально-драматическом театре (1959-1965). С 1965 года и до своей смерти была актрисой Львовского национального академического украинского драматического театра имени Марии Занковецкой.
Известна своими ролями в фильмах, таких как «За двумя зайцами» (1961), «Ради семейного очага» (1992) и «Гетманские клейноды» (1993). Также занималась режиссурой театральных постановок и преподавала актёрское мастерство в Львовском университете.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru