В США из-за непогоды погибли 15 человек

«К настоящему времени погибло не менее 15 человек в пяти штатах», - пишет издание.



Наибольшее число погибших было зафиксировано на западе штата Теннесси, остальные - в штатах Миссури, Арканзас, Кентукки и Индиана.

Большая часть разрушений пока сосредоточена на территориях от Арканзаса до Кентукки, но Национальная метеорологическая служба продолжает предупреждать о сильном наводнении, которое, как ожидается, начнется снова поздно вечером в субботу (по местному времени) и продолжится до утра воскресенья, отмечает WP.

К моменту окончания осадков в воскресенье вечером общее количество осадков в отдельных районах может превысить фут (30,48 см), а в некоторых районах — около 15 дюймов (38,1 см), сообщает WP.

В конце января как минимум 10 человек погибли из-за снежной бури, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».