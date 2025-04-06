Суды отменили «Аэрофлоту» штраф за ввоз хамона из Евросоюза
Арбитражные суды двух инстанций отменили авиакомпании «Аэрофлот» штраф в размере 50 тысяч рублей, который был наложен на нее таможней аэропорта «Шереметьево» за ввоз из Германии около четырех килограммов хамона в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости.
Известно, что компания смогла оспорить наказание, ссылаясь на то, что без сертификата один человек может ввозить готовую продукцию животного происхождения в заводской упаковке весом до пяти килограмм включительно.
Изначально суды признали штраф в отношении «Аэрофлота» законным и ссылались на справку таможни о том, что в 2021—2022 годах в Евросоюзе была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней, поэтому ввоз такой продукции мог создать риски заноса болезни в Россию.
Однако при втором рассмотрении арбитражный суд столицы и Девятый арбитражный апелляционный суд признали незаконным постановление таможни о наложении штрафа на авиакомпанию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru