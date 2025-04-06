Суды отменили «Аэрофлоту» штраф за ввоз хамона из Евросоюза

Арбитражные суды двух инстанций отменили авиакомпании «Аэрофлот» штраф в размере 50 тысяч рублей, который был наложен на нее таможней аэропорта «Шереметьево» за ввоз из Германии около четырех килограммов хамона в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что компания смогла оспорить наказание, ссылаясь на то, что без сертификата один человек может ввозить готовую продукцию животного происхождения в заводской упаковке весом до пяти килограмм включительно.