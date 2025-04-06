ГУМЧС: 36 лесных пожаров тушат в Забайкалье
Тридцать шесть природных пожаров тушат в Забайкалье. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС России по региону.
В региональном МЧС сообщили, что по состоянию на 20:00 (14:00 мск) воскресенья в Забайкалье действует 36 природных пожаров. При этом угрозы для населённых пунктов нет.
По данным «Вести-Чита», с начала пожароопасного сезона огнем пройдено уже более 11 тысяч гектаров. В регионе действует особый противопожарный режим, а в Тунгокоченском, Читинском районах и Чернышевском районе введён режим чрезвычайной ситуации. В борьбе с огнём задействовано около 500 человек, работают два вертолёта Ми-8, проводится активный авиамониторинг. Сегодня удалось полностью ликвидировать два очага возгорания в Читинском районе.
Власти Забайкальского края в конце марта ввели режим повышенной готовности из-за первого лесного пожара текущего сезона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru