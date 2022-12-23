Фонд «Круг добра» получит правительственный грант на 70 миллиардов рублей
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит фонду «Круг добра» грант в размере 70 миллирадов рублей.
«За счет этих средств продолжится обеспечение детей медицинской помощью, при необходимости — и за пределами России», - цитирует Мишустина пресс-служба кабмина.
Ранее актриса, соучредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова и актриса, попечитель фонда «Дети-бабочки» Ксения Раппопорт были исключены из попечительского совета фонда «Круг добра». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин
В 2021 году был создан фонд «Круг добра» для поддержки детей с редкими заболеваниями. В России примерно 7,6 тысяч детей страдает орфанными заболеваниями.
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