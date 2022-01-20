Кабмин направит 2,7 млрд рублей на производство изделий для травматологии
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение направить более 2,7 миллиарда рублей на модернизацию производств медицинских изделий в сфере ортопедии и травматологии, сообщили в пресс-службе правительства.
Сообщается, что средства будут направлены в одной из ведущих предприятий – Центр инновационных технологий в ортопедии.
отмечается, что в базе Центра пройдет реконструкция, чтобы можно было запустить выпуск новых медицинских изделий, которые были бы доступны для граждан и могли бы составить конкуренцию зарубежным производителям.
Ранее стало известно, что ввод в эксплуатацию Московской областной детской больницы в Красногорске произойдёт раньше намеченных сроков. Ход строительных работ проинспектировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства области.
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