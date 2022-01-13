Крупнейшая детская больница Подмосковья будет сдана досрочно

Ввод в эксплуатацию Московской областной детской больницы в Красногорске произойдёт раньше намеченных сроков. Ход строительных работ проинспектировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства области. Как доложил главе региона министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев, опережение составляет уже несколько месяцев.

«По контракту у нас срок завершения работ – конец 2024 года. На сегодняшний день мы скорректировали график, чтобы открыть больницу 1 сентября 2024 года. Однако по завершению монолитных работ попробуем снова актуализировать график, чтобы этот объект был сдан в ранний период 2024 года», – цитирует Локтева «Радио 1».

В июне прошлого года вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль и главный неонатолог Минздрава РФ Дмитрий Иванов заложили первый камень в основание госпиталя.

Воробьёв: в Подмосковье вновь увеличат число COVID-коек

10-этажную Московскую областную больницу строят в шаговой доступности от метро «Митино», в трёх километрах от МКАД. Клинику оснастят современным диагностическим и лечебным оборудованием, в том числе системами 3D-навигации для сложных операций. Для экстренных случаев на крыше здания предусмотрена вертолетная площадка. В одном из отделений разместится симуляционный центр, позволяющий врачам и медперсоналу совершенствовать свои знания и умения на новейшем роботизированном оборудовании.

Стационар рассчитан на 420 коек. Как сообщает пресс-служба областного правительства, высокотехнологичную помощь здесь ежегодно смогут получать более 15 тысяч детей со всей страны. В том числе по ОМС.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: пресс-служба губернатора Московской области/Денис Трудников
ТЕГИ:БольницаКрасногорск
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры