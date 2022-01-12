Кабмин к концу недели представит новые меры борьбы с «омикроном»

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство отрабатывает дополнительные меры на случай неблагоприятного развития в России ситуации с коронавирусом, сообщает ТАСС.

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На совещании президента Владимира Путина с членами кабмина она отметила, что планируется представить их к концу недели.

«Мы отрабатываем дополнительные мероприятия срочного реагирования, в том числе финансового обеспечения», - уточнила вице-премьер.

Голикова подчеркнула, что новые меры будут применяться только в случае «неблагоприятного сценария».

Ранее Путин, комментируя возможный всплеск случаев «омикрон-штамма» COVID-19, отметил необходимость подготовки больничной сети и промышленности, сообщает RT.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Правительство РоссииКоронавирусОмикрон-штаммТатьяна Голикова
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