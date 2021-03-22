Кабмин финансово стимулирует компании принимать в штат сотрудников
Кабмин внедряет дополнительные меры по росту занятости населения. В частности, российские работодатели смогут получить субсидию для трудоустройства безработных, а граждане — пройти бесплатное обучение по некоторым профессиям. Компании будут получить господдержку при трудоустройстве граждан, которые были зарегистрированы в центрах занятости до 1 января 2021 года. Субсидия будет равна трем МРОТ, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан.
Первый платеж организация получит через месяц после трудоустройства безработного, второй — через три месяца, третий — через шесть. На субсидии из бюджета будет выделено 12 млрд руб. Ожидается, что эта мера позволит трудоустроить не менее 200 тыс. человек.
Экономист Василий Колташов в беседе с НСН отметил, что улучшение ситуации на рынке труда напрямую связано с устойчивым оживлением российской экономики, что завершит 12-летний кризис.
«На российскую экономику начинают работать как внутренние факторы, такие как льготная ипотека, спрос на недвижимость, который наблюдался в 2020 году, так и внешние в виде инфляции долларовых активов, повышения мировых цен на нефть, на продовольствия, на металлы и многие другие товары. Это будет и дальше работать на активизацию российской экономики, на то, чтобы мы закончили период 12-летнего экономического кризиса. Естественно, будет и неплохая ситуация на рынке труда, и уже сейчас она потихоньку улучшается», – сказал он.
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