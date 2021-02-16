Экономист предрек окончание 12-летнего кризиса

Экономист Василий Колташов в эфире НСН перечислил факторы, способствующие сегодня росту российской экономике.

В Минтруде сообщили о постепенной стабилизации рынка труда в России. Число официально зарегистрированных безработных в настоящее время составляет менее 2,5 миллионов, сообщают в ведомстве.

Экономист Василий Колташов в беседе с НСН отметил, что улучшение ситуации на рынке труда напрямую связано с устойчивым оживлением российской экономики, что завершит 12-летний кризис.

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«Это говорит о том, что российская экономика постепенно приобретает более устойчивый рост, или же оживление экономики становится более устойчивым. К тому же на российскую экономику начинают работать как внутренние факторы, такие как льготная ипотека, спрос на недвижимость, который наблюдался в 2020 году, так и внешние в виде инфляции долларовых активов, повышения мировых цен на нефть, на продовольствия, на металлы и многие другие товары. Это будет и дальше работать на активизацию российской экономики, на то, чтобы мы закончили период 12-летнего экономического кризиса. Естественно, будет и неплохая ситуация на рынке труда, и уже сейчас она потихоньку улучшается», – сказал он.

Также Колташов в эксклюзивном интервью НСН отметил, что в дальнейшем российская экономика будет расти и за счет развития материнского капитала.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
ТЕГИ:ЗарплатыЭкономический КризисВасилий Колташов
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