Стрессовый режим. Экономист рассказал, как побороть безработицу в России

Безработица в РФ остается на достаточно высоком уровне, сейчас она превышает 6% среди экономически активного населения и находится на уровне 2012 года. Об этом в сообщил президент страны Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое прошло в режиме видеоконференции. Глава государства потребовал до конца 2021 года восстановить уровень занятости в стране. По его словам, безработица к этому сроку не должна превышать 4,7%.

Такого уровня безработицы правительство сможет достичь лишь при условии устойчивого экономического роста в стране, заявил в эфире НСН экономический обозреватель Александр Кареевский.

«У нас было падение во втором квартале меньше, чем у многих других стран. Тем не менее успокаиваться пока слишком рано. Экономика сейчас функционирует в стрессовом режиме из-за того, что спрос во многих отраслях не восстанавливается. Быстрые темпы (восстановления - НСН), которые были летом, не сохранятся без дополнительных мер поддержки. Это был восстановительный рост, он почти закончился и иссякает. Сейчас нужен новый механизм поддержки экономики», - сказал он, добавив, что в настоящее время правительство готовит программу по ускорению экономического роста.