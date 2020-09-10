Стрессовый режим. Экономист рассказал, как побороть безработицу в России
Экономист рассказал НСН о механизмах, которые помогут добиться поставленной Путиным задачи по числу безработных в России.
Безработица в РФ остается на достаточно высоком уровне, сейчас она превышает 6% среди экономически активного населения и находится на уровне 2012 года. Об этом в сообщил президент страны Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое прошло в режиме видеоконференции. Глава государства потребовал до конца 2021 года восстановить уровень занятости в стране. По его словам, безработица к этому сроку не должна превышать 4,7%.
Такого уровня безработицы правительство сможет достичь лишь при условии устойчивого экономического роста в стране, заявил в эфире НСН экономический обозреватель Александр Кареевский.
«У нас было падение во втором квартале меньше, чем у многих других стран. Тем не менее успокаиваться пока слишком рано. Экономика сейчас функционирует в стрессовом режиме из-за того, что спрос во многих отраслях не восстанавливается. Быстрые темпы (восстановления - НСН), которые были летом, не сохранятся без дополнительных мер поддержки. Это был восстановительный рост, он почти закончился и иссякает. Сейчас нужен новый механизм поддержки экономики», - сказал он, добавив, что в настоящее время правительство готовит программу по ускорению экономического роста.
По его словам, поддержка в первую очередь необходима для реального сектора экономики, потому что из-за пандемии и угрозы второй волны коронавируса сфера услуг спасти российскую экономику не сможет.
«Нужно поддерживать отечественного производителя, чтобы создавать новые высокооплачиваемые рабочие места. Понятно уже, что в сфере услуг такие рабочие места и их рост ограничен. Из-за всех ковидных ограничений такая ситуация будет сохраняться еще достаточно долго. Сейчас ясно, что нужно запускать промышленность», - сказал Кареевский.
Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев рассказал в эфире НСН, что не видит смысла в стимулировании занятости через налоговые льготы.
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