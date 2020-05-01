Кабмин дополнительно выделил на помощь россиянам за рубежом 500 млн рублей

Правительство России выделило на дополнительные выплаты россиянам за границей 500 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение, которое ранее подписал премьер-министр Михаил Мишустин, опубликовано 1 мая на сайте кабмина.

В его тексте отмечается, что эти средства пойдут на оплату временного проживания, питания, а также прочие неотложные нужды. Кроме того, деньги можно использовать для уплаты продления срока действия виз и других документов.

Добавим, денежные средства выделены из резервного фонда кабинета министров. Известно, что сбором заявок на получение матпомощи занимается МИД России.