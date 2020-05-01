Кабмин дополнительно выделил на помощь россиянам за рубежом 500 млн рублей
Правительство России выделило на дополнительные выплаты россиянам за границей 500 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение, которое ранее подписал премьер-министр Михаил Мишустин, опубликовано 1 мая на сайте кабмина.
В его тексте отмечается, что эти средства пойдут на оплату временного проживания, питания, а также прочие неотложные нужды. Кроме того, деньги можно использовать для уплаты продления срока действия виз и других документов.
Добавим, денежные средства выделены из резервного фонда кабинета министров. Известно, что сбором заявок на получение матпомощи занимается МИД России.
Кстати, ранее НСН писала, что тайская туристическая полиция обнаружила в пещере в бухте Тонсай россиян — они вынужденно поселились там после того, как их выгнали из гостиницы. Наши соотечественники сообщили, что прилетели в Таиланд два месяца назад. В марте они были ограблены, кроме того, они не могут вернуться на родину из-за пандемии коронавируса. В результате они были вынуждены установить палатку в пещере.
У россиян были взяты анализы на коронавирус, после того, как они дали отрицательные результаты, туристов отправили в один из отелей Краби. В настоящий момент четыре гостиницы на курорте принимают иностранцев, которые не могут попасть домой.
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