Кабмин дополнительно выделил на помощь россиянам за рубежом 500 млн рублей

Правительство России выделило на дополнительные выплаты россиянам за границей 500 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение, которое ранее подписал премьер-министр Михаил Мишустин, опубликовано 1 мая на сайте кабмина.

В его тексте отмечается, что эти средства пойдут на оплату временного проживания, питания, а также прочие неотложные нужды. Кроме того, деньги можно использовать для уплаты продления срока действия виз и других документов.

Добавим, денежные средства выделены из резервного фонда кабинета министров. Известно, что сбором заявок на получение матпомощи занимается МИД России.

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Кстати, ранее НСН писала, что тайская туристическая полиция обнаружила в пещере в бухте Тонсай россиян — они вынужденно поселились там после того, как их выгнали из гостиницы. Наши соотечественники сообщили, что прилетели в Таиланд два месяца назад. В марте они были ограблены, кроме того, они не могут вернуться на родину из-за пандемии коронавируса. В результате они были вынуждены установить палатку в пещере.

У россиян были взяты анализы на коронавирус, после того, как они дали отрицательные результаты, туристов отправили в один из отелей Краби. В настоящий момент четыре гостиницы на курорте принимают иностранцев, которые не могут попасть домой.

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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
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