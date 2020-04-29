«All inclusive, но на безопасном расстоянии». Турция оставляет любимый формат отдыха россиян

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире НСН рассказала, что меры, направленные турецкими отелями на обеспечение безопасности, не отменяют формат "все включено". 

В Турции отвергли возможность отказаться от системы «все включено». Шведский стол останется в турецких отелях после окончания пандемии коронавируса, несмотря на отдельные заявления о его отмене. По словам главы Федерации отельеров Турции, система продолжит работу с расширенными мерами предосторожности для гостей и персонала, но это вовсе не означает ее отмену.

«Речь идет об усилении санитарных мер и увеличении социальной дистанции», — заверил он, отметив, что из-за ожидаемого низкого количества гостей будет несложно обеспечить необходимые гигиенические меры.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире НСН заявила, что даже отсутствие шведского стола не сможет отпугнуть миллионы туристов, потому что система «все включено» остается. По ее словам, это будет тот же "all inclusive", просто немного в другой форме.

АТОР: Люди будут путешествовать, несмотря на любые ограничения

«Вряд ли отсутствие шведского стола отпугнет наших туристов, потому что даже отсутствие шведского стола не означает отмену "все включено". Это всего лишь форма. Это делается с целью обеспечения безопасности туристов, они тоже не хотят приехать на курорт и заболеть. Это не отпугнет туристов, я думаю. Другое дело, что раскачка займет некоторое время, сами отельеры считают, что сезон войдет в свое нормальное русло более-менее к августу», - добавила она.

Ранее в Турции заявляли, что постояльцев в турецких отелях будут обслуживать по комплексному меню и стандартам, более похожим на сервис «а-ля-карт», в то время как самообслуживание гостей останется в прошлом.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:Турция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры