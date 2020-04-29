«All inclusive, но на безопасном расстоянии». Турция оставляет любимый формат отдыха россиян
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире НСН рассказала, что меры, направленные турецкими отелями на обеспечение безопасности, не отменяют формат "все включено".
В Турции отвергли возможность отказаться от системы «все включено». Шведский стол останется в турецких отелях после окончания пандемии коронавируса, несмотря на отдельные заявления о его отмене. По словам главы Федерации отельеров Турции, система продолжит работу с расширенными мерами предосторожности для гостей и персонала, но это вовсе не означает ее отмену.
«Речь идет об усилении санитарных мер и увеличении социальной дистанции», — заверил он, отметив, что из-за ожидаемого низкого количества гостей будет несложно обеспечить необходимые гигиенические меры.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире НСН заявила, что даже отсутствие шведского стола не сможет отпугнуть миллионы туристов, потому что система «все включено» остается. По ее словам, это будет тот же "all inclusive", просто немного в другой форме.
«Вряд ли отсутствие шведского стола отпугнет наших туристов, потому что даже отсутствие шведского стола не означает отмену "все включено". Это всего лишь форма. Это делается с целью обеспечения безопасности туристов, они тоже не хотят приехать на курорт и заболеть. Это не отпугнет туристов, я думаю. Другое дело, что раскачка займет некоторое время, сами отельеры считают, что сезон войдет в свое нормальное русло более-менее к августу», - добавила она.
Ранее в Турции заявляли, что постояльцев в турецких отелях будут обслуживать по комплексному меню и стандартам, более похожим на сервис «а-ля-карт», в то время как самообслуживание гостей останется в прошлом.
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