«All inclusive, но на безопасном расстоянии». Турция оставляет любимый формат отдыха россиян

В Турции отвергли возможность отказаться от системы «все включено». Шведский стол останется в турецких отелях после окончания пандемии коронавируса, несмотря на отдельные заявления о его отмене. По словам главы Федерации отельеров Турции, система продолжит работу с расширенными мерами предосторожности для гостей и персонала, но это вовсе не означает ее отмену.

«Речь идет об усилении санитарных мер и увеличении социальной дистанции», — заверил он, отметив, что из-за ожидаемого низкого количества гостей будет несложно обеспечить необходимые гигиенические меры.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире НСН заявила, что даже отсутствие шведского стола не сможет отпугнуть миллионы туристов, потому что система «все включено» остается. По ее словам, это будет тот же "all inclusive", просто немного в другой форме.