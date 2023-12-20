Кабаева опубликовала снимок из Китая с неизвестным мужчиной

Российская гимнастка Алина Кабаева опубликовала фотографию из Китая, которая вызвала интерес у подписчиков, сообщает телеканал «360».

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Там олимпийская чемпионка посетила турнир «Небесная грация 2023». На снимке 40-летняя спортсменка предстала в компании неизвестного мужчины. Большинство комментаторов сделали вывод, что гимнастку с этим человеком связывают рабочие, а не романтические отношения.

Ранее Кабаева получила главную награду международного фестиваля Sport Movies & TV 2021 – «спортивный Оскар» в Милане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: er.ru
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