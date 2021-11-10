Кабаева получила «спортивный Оскар»
Российская художественная гимнастка, олимпийская чемпионка Алина Кабаева получила главную награду международного фестиваля Sport Movies & TV 2021 – «спортивный Оскар» в Милане. Об этом сообщает «Известия».
Финал конкурса прошел девятого ноября в итальянском Милане. Россиянка получила награду за вклад в популяризацию спорта. Венок почета Кабаевой вручала сборная Италии по художественной гимнастике.
Российская спортсменка Алина Кабаева основала благотворительный фонд, который проводит ежегодный фестиваль художественной гимнастики «Алина» для детей.
«Мы (спортсмены) должны использовать наши знание, опыт, популярность, любые возможности для того, чтобы приобщать к спорту и физической культуре как можно больше людей. И в этом видим свою задачу я и вся моя команда», — заявила гимнастка.
Международная федерация спортивного кино и телевидения (FICTS) выделяет заслуженных спортсменов мира. В Зале славы федерации отмечены имена таких великих спортсменов, как Пеле и Майк Тайсон. Теперь там будет и имя российской гимнастки Алины Кабаевой.
Sport Movies & TV 2021 – международная федерация спортивного кино и телевидения, которая ежегодно определяет лучшие кинопродукты, направленные на продвижение популярности спорта, и награждает их создателей. Традиционно на фестивале представлены номинации «Документальные фильмы», «Олимпийский дух», «Паралимпийцы» и другие.
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