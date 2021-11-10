Кабаева получила «спортивный Оскар»

Международная федерация спортивного кино и телевидения (FICTS) выделяет заслуженных спортсменов мира. В Зале славы федерации отмечены имена таких великих спортсменов, как Пеле и Майк Тайсон. Теперь там будет и имя российской гимнастки Алины Кабаевой.

Sport Movies & TV 2021 – международная федерация спортивного кино и телевидения, которая ежегодно определяет лучшие кинопродукты, направленные на продвижение популярности спорта, и награждает их создателей. Традиционно на фестивале представлены номинации «Документальные фильмы», «Олимпийский дух», «Паралимпийцы» и другие.