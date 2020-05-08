К врачам инфекционного госпиталя в Ганино не станут применять санкции из-за «голодовки» пациентов

«Конфликт урегулирован. Вчера пациентам позвонил министр здравоохранения, сегодня он выезжал на место и все вопросы, которые были у пациентов, решены. Они хотели увидеть результаты анализов, и это было проговорено, врачи встречались с каждым пациентом лично и рассказывали у кого какой анализ. Вели также разъяснительную работу, объяснили, что для выписки необходимо два отрицательных анализ, рассказали, кому и сколько ждать, чтобы сделать итоговый анализ, какие предварительные прогнозы по выписке. Люди хотели это услышать и им это всё проговорили», - рассказали в пресс-службе социального блока правительства Кировской области.

Пресс-секретарь также объяснила в связи с чем возникла подобная ситуация и заверила, что к сотрудникам больницы никаких санкций применять не планируется.

«Возможно, возникло недопонимание между врачами и пациентами, и врачи не могли объяснить. Министр сегодня встречался и с врачами, говорил о том, что нужно сегодня больше разговаривать, объяснять и разъяснять. Что нужно два отрицательных анализа, нужно подождать. Понятно, что все устали от этой ситуации. К сотрудникам больницы никаких санкций, конечно же, не планируется применять», - сказала Светлана Удельная.

Тем временем в Кировской области из инфекционных госпиталей выписаны уже 45 человек. А общее число выздоровевших составляет 188 человек. Кроме того, за последние сутки был выявлен 41 случай заражения COVID-19, при общем числе зарегистрированных случаев 781.

