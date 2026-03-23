К реновации жилья на Дальнем Востоке допустят местных застройщиков

Строительный рынок в регионе не такой насыщенный, как в западной части страны, и местные застройщики не могут тягаться с федеральными игроками по части опыта: сейчас законодательство требует, чтобы в портфолио девелопера, было возведение не менее 10% объема, предусмотренного конкретным проектом. Для многих застройщиков это недостижимая планка, отметил Ролик.

«10% от объёма проекта — это звучит скромно, но на практике для регионального застройщика это может быть несколько сотен тысяч квадратных метров. Таким опытом на Дальнем Востоке обладают единицы. Снизив этот порог, мы дадим местным компаниям шанс», — подчеркнул парламентарий.

Он поддержал рекомендацию Совфеда в адрес Минстроя снизить требования к строительному опыту компаний, допущенных к реновации жилья в Дальневосточной федеральном округе: без местных застройщиков программа строительства жилья в регионе будет замедлена, считает сенатор.

Ранее Александр Ролик поддержал идею рассчитывать компенсации за снесённое ветхое жильё не на дату принятия решения, а по ценам на дату фактического выселения.

