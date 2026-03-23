Совфед подтвердил проблему с реновацией «за счёт жителей»

Россияне должны получать компенсации за снесённое ветхое жильё в рамках программ комплексного развития территорий по актуальной стоимости, а не по ценам прошлых лет, заявил НСН сенатор от Приморского края Александр Ролик.

Совет Федерации ранее рекомендовал Министерству строительства рассмотреть вопрос о переносе момента расчёта компенсации — с даты принятия решения о сносе на дату фактического заключения договора о переходе права собственности.

«Это разумное и справедливое решение. Человек должен получать компенсацию по актуальным ценам — на тот момент, когда он реально расстаётся со своим жильём. Иначе получается, что программа реновации работает за счёт самих жителей, - заметил Ролик.