Совфед подтвердил проблему с реновацией «за счёт жителей»

Россияне должны получать компенсации за снесённое ветхое жильё в рамках программ комплексного развития территорий по актуальной стоимости, а не по ценам прошлых лет, заявил НСН сенатор от Приморского края Александр Ролик.

Совет Федерации ранее рекомендовал Министерству строительства рассмотреть вопрос о переносе момента расчёта компенсации — с даты принятия решения о сносе на дату фактического заключения договора о переходе права собственности.

«Это разумное и справедливое решение. Человек должен получать компенсацию по актуальным ценам — на тот момент, когда он реально расстаётся со своим жильём. Иначе получается, что программа реновации работает за счёт самих жителей, - заметил Ролик.
Сейчас в регионах сложилась ситуация, когда между датой решения о выселении и фактическим выселением проходят годы — и за это время рыночная стоимость жилья существенно меняется, при этом расчётной датой считается первая.

«Человека предупреждают: твой дом пойдёт под снос. Проходит год, два, три — пока идут согласования, проектирование, торги. За это время цены на жильё выросли, а компенсацию ему посчитали по старым ценам. Это несправедливо и требует исправления», - признал парламентарий.

ФОТО: Департамент строительства Москвы

