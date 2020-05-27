Почти 400 тыс заявок москвичей выполнили социальные помощники за два месяца
Социальные помощники исполнили около 400 тысяч заявок жителей российской столицы за два месяца, информирует официальный сайт мэра Москвы. Речь идёт в основном о пенсионерах и горожанах с хроническими заболеваниями, которых попросили оставаться дома в связи с опасностью распространения коронавируса.
Как отметила заместитель мэра Анастасия Ракова, по распоряжению Сергея Собянина в городе был создан уникальный сервис обслуживания на дому граждан, которые соблюдают режим самоизоляции. Заявки на соцуслуги поступают на горячую линию. За два месяца в колл-центр поступило более одного миллиона обращений, причём не только из Москвы, но и других регионов.
Согласно информации мэрии, горожане оставили заявки на оказание более чем 437 тысяч социальных услуг, 90% из них уже выполнены, остальные находятся в процессе работы. Чаще всего поступали просьбы о приобретении и доставке лекарственных препаратов (39%) и продуктов питания (27%), а также подвезти дрова и уголь на дачные участки (6%). На запросы о доставке товаров первой необходимости пришлось 3% от общего объёма обращений.
Кроме того, соцпомощники приезжают, чтобы выгулять домашних животных граждан, находящихся на строгой самоизоляции. Больше всего обращений о получении социальных услуг поступило в колл-центр в апреле. Еженедельно количество заявок нарастало в среднем на 110%. В начале мая темп прироста замедлился.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru