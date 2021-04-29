К мониторингу пожароопасной обстановки в Москве с 1 мая привлекут вертолеты

Вертолеты Московского авиационного центра (МАЦ) с 1 мая будут привлечены к мониторингу пожароопасной обстановки в столице, а также в соседних областях. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, разведка с воздуха поможет выявить очаги возгорания на ранней стадии и оперативно локализовать и ликвидировать пожары.