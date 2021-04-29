К мониторингу пожароопасной обстановки в Москве с 1 мая привлекут вертолеты

Вертолеты Московского авиационного центра (МАЦ) с 1 мая будут привлечены к мониторингу пожароопасной обстановки в столице, а также в соседних областях. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, разведка с воздуха поможет выявить очаги возгорания на ранней стадии и оперативно локализовать и ликвидировать пожары.

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Планируется, что вертолеты будут совершать облеты каждый день до конца сентября.

Пилоты, обнаружившие очаги возгорания, сообщат об этом на пульт оперативных служб города, к месту пожара немедленно направятся пожарно-спасательные подразделения.

Вертолеты также смогут участвовать в тушении возгораний – они оборудованы водосливным устройством, которое позволяет сбросить 5 тонн воды для ликвидации огня. По словам Бирюкова, это крайне важно, если загорелся отдаленный участок и спецтехника подъехать к нему не сможет.

Вертолеты уже прошли дневные и ночные учебно-тренировочные полеты.

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ФОТО: 38.mchs.gov.ru
ТЕГИ:МоскваЛесные Пожары
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