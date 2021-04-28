Владельцам сгоревшей «Невской мануфактуры» выписали штраф на 80 тысяч рублей
Мировой судья в Санкт-Петербурге привлек АО «Невская мануфактура» к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, сообщает объединённая пресс-служба судов города.
В протоколе говорится, что в течение семи лет сотрудниками МЧС в здании мануфактуры были выявлены отсутствие пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, а также неисправность системы автоматического пожаротушения и прочее.
Владельцы «Невской мануфактуры» предписания пожарных не исполняли, в связи с чем судом был назначе штраф в размере 80 тысяч рублей.
Ранее при ликвидации пожара в здании АО «Невская мануфактура» погиб командир отделения пожарно-спасательной части и пострадали ещё трое огнеборцев, сообщает RT. Гендиректор компании Максим Макеев и его заместитель Алексей Михневич были арестованы. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
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