«К губернатору!»: В Родительском комитете оценили проблему с очередями в детские сады
Родители должны активнее отстаивать право детей ходить в детские сады и школы, очереди на поступление в них сейчас есть во всех регионах России, заявил НСН Юрий Оболонский.
Исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский в беседе с НСН заявил, что проблема с очередями на попадание в детский сад и в первый класс школы сохраняется во всех регионах страны, включая Московский.
«По всей России все то же самое. Регионами-лидерами остаются Москва, Московская область, Чечня, Татарстан, где выделяется большое финансирование. Эти регионы действительно строят много, реализуют много социальных проектов, но это не значит, что проблема из регионов ушла. Даже в самых успешных регионах из-за несогласованности каких-то строительных проблем возникают сложности. Например, в одном московском районе не успели сдать здание детского сада вовремя. Теперь в группе детей будет не 15 человек, как планировалось, а 30. К сожалению, даже богатые регионы сталкиваются с таким. Я уж не говорю о таких регионах, как Краснодарский край, где ситуация изначально была катастрофическая. Замгубернатора по социальной части к этому относились без эмпатии к родительскому сообществу. Ситуация непростая. Нет ни одного региона, про который можно было бы сказать, что ситуация с садами и школами у нас идеальная», - разъяснил Оболонский.
По мнению Оболонского, родители должны объединяться и активнее требовать решения проблемы с доступностью детских садов от чиновников.
«Я призываю все родительское сообщество работать плотнее, объединяться. Под эгидой общественного движения обращаться к губернатору, руководителей районов, городов и добиваться своих прав. Это наше конституционное право, чтобы наши дети учились и получали хорошее медицинское обслуживание. Ребенок должен не просто находиться в саду, а в учреждении, соответствующем российским стандартам», - сказал собеседник НСН.
Он также указал на проблему миграции, из-за которой порядка 50% первоклассников составляют дети приезжих, которые плохо знают русский язык.
«У нас еще существует проблема миграции. Очень большое количество мест занимают дети мигрантов. Они тоже претендуют на места в детских садах и школах. Например, в Новой Москве до 50% классов имеют мигранты, которые даже по-русски говорить нормально не могут. Существует серьезная проблема качества образовательного процесса, удобств и гарантий преподавательских стандартов», - заключил эксперт.
Ранее Оболонский заявил «Радиоточке НСН», что запрещать празднование Дня всех влюбленных не нужно, этот день направлен на укрепление семьи.
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