«К губернатору!»: В Родительском комитете оценили проблему с очередями в детские сады

«По всей России все то же самое. Регионами-лидерами остаются Москва, Московская область, Чечня, Татарстан, где выделяется большое финансирование. Эти регионы действительно строят много, реализуют много социальных проектов, но это не значит, что проблема из регионов ушла. Даже в самых успешных регионах из-за несогласованности каких-то строительных проблем возникают сложности. Например, в одном московском районе не успели сдать здание детского сада вовремя. Теперь в группе детей будет не 15 человек, как планировалось, а 30. К сожалению, даже богатые регионы сталкиваются с таким. Я уж не говорю о таких регионах, как Краснодарский край, где ситуация изначально была катастрофическая. Замгубернатора по социальной части к этому относились без эмпатии к родительскому сообществу. Ситуация непростая. Нет ни одного региона, про который можно было бы сказать, что ситуация с садами и школами у нас идеальная», - разъяснил Оболонский.