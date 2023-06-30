«Бдительность спасет жизни»: Детский омбудсмен о домашнем насилии над детьми

Накануне в социальных сетях распространилось видео, на котором девочка подала сигнал о помощи прямо во время репортажа передачи «Мужское и Женское» на Первом канале. Съемочная группа написала заявление в СК после бурной реакции зрителей. Ксения Мишонова разъяснила, почему дети боятся рассказывать взрослым о насилии и куда им стоит обращаться за помощью.

«У нас есть проблема, что дети не обращаются за помощью, так как боятся реакции взрослых. Даже рассказывая что-то близким, они не всегда получают поддержку. Я призываю детей обращаться в психологические службы городов, на всероссийский телефон детского доверия, у которого в каждом городе есть филиал. Также можно писать уполномоченному в своем городе. Мы очень быстро в круглосуточном режиме реагируем на все эти обращения. У каждого уполномоченного в любой области есть Telegram-канал, почта, круглосуточный контактный телефон. Нам важно распространить эту информацию, чтобы дети не боялись рассказывать. Они-то боятся реакции родственников. Они бояться, что станет еще хуже. Важно, чтобы дети знали, что мы им поможем, придем на помощь и встанем на защиту. Не надо бояться, что детей заберут из семьи навсегда. Всем дают возможность прийти в чувство и наладить то, что по какой-то причине разрушилось», - объяснила собеседница НСН.

По ее словам, от окружающих людей тоже многое зависит. Омбудсмен призвала не оставаться в стороне при возникновении каких-либо сомнений в благополучии ребенка.

«Нельзя оставаться в стороне. Да, дети плачут и кричат иногда, но в случае каких-то сомнений лучше дать сигнал специальным службам, позвонить в опеку, в 112, в полицию. Пусть лучше приедут и удостоверятся, что все хорошо. Ничего в этом страшного нет. Мы всегда очень благодарны людям, которые не проходят мимо. Есть конкретный пример: недавно благодаря бдительным соседям была спасена шестимесячная девочка, которую мать-алкоголичка оставила без присмотра на двое суток, фактически подвергнув жизнь малышки опасности. Маленький ребенок же на грудном вскармливании. Девочка могла просто умереть от голода. Девочку удалось спасти, сейчас ей занимаются специалисты. Соседи позвонили в полицию, приехал наряд, вскрыл дверь. Ребенок плакал сутки напролет от голода. Люди, не оставайтесь в стороне! Если видите потерявшегося ребенка, подойдите, спросите, все ли хорошо. Ваша бдительность может спасти жизни», - заключила Мишонова.

Ранее первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова в беседе с НСН призвала вырезать сцены насилия из компьютерных игр, передает «Радиоточка НСН».

