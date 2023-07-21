В России могут снизить НДС на ряд детских товаров

Российский кабмин внес в Госдуму проект закона о расширении перечня детских товаров, которые облагаются при реализации по пониженной ставке НДС в 10%, сообщает РИА Новости.

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Инициатива должна поддержать и повысить конкурентоспособность производителей товаров для детей. Документ включает в себя перечень товаров, продажа которых подпадает под пониженную ставку налога. НДС для них снизится с 20% до 10%.

Ранее в России призвали ограничить продажу детских товаров, копирующих взрослые, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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