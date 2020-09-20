К Дворцу независимости в Минске стянули спецтехнику
В Минске перед началом воскресного митинга оппозиции к Дворцу независимости стянули колонну спецтехники и грузовик внутренних войск, сообщает РИА Новости.
Грузовик с солдатами внутренних войск прибыл первым. Следом - колонна милицейской спецтехники из четырех автомобилей «Заслон» для строительства укреплений, машины с колючей проволокой и водомета, уточняет Газета.ru.
Накануне, в ходе субботнего марша оппозиции в Белоруссии задержали 430 человек. Из всех задержанных отпущены 385 человек, сообщает «Интерфакс».
Напомним, акции протеста в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда на выборах президента с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция не признает результаты выборов. Во время протестов власти республики применили против участников свето-шумовые гранаты и другое травматическое оружие. Согласно официальной статистике, более 6,7 тысячи человек задержаны в первые дни. Официальное подтверждение властей получили три факта гибели людей.
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