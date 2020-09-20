Тихановская попросила не рассматривать ее как будущего президента Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии напомнила, что ее предвыборная программа включала главный пункт - проведение повторных выборов, на которых и должен быть избран новый глава государства.

«Я уверена, что это будет очень сильный лидер, с которым господин Путин (Владимир, президент РФ – прим. НСН) нашел бы, о чем договориться, и разговаривал бы с ним, как с равным», - отметила она.

Ранее Москва признала итоги президентских выборов, прошедших в Белоруссии. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия приветствует желание белорусской оппозиции развивать двусторонние отношения, однако отмечает отсутствие единой позиции в этом вопросе. Песков отметил отсутствие у Кремля каналов связи с белорусской оппозицией.

Напомним, акции протеста в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда на выборах президента с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция не признает результаты выборов. Во время протестов власти республики применили против участников свето-шумовые гранаты и другое травматическое оружие. Согласно официальной статистике, более 6,7 тысячи человек задержаны в первые дни. Официальное подтверждение властей получили три факта гибели людей.

