К 75-летию Победы библиотеки и культурные центры подготовили онлайн-программу

Специальную онлайн-программу в честь 75-летия со дня победы в Великой Отечественной войне подготовили библиотеки и культурные центры столичного Департамента культуры. Об этом заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина, подчеркнув, что она будет проводиться на интернет-площадках учреждений с 6 по 15 мая.

Заммэра подчеркнула, что только культурные центры и библиотеки Москвы проведут более 270 праздничных онлайн-мероприятий. Всех желающих присоединиться к ним ждут кинопоказы документальных и художественных фильмов о войне, видеолекции, а также чтения литературных произведений фронтовиков.

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Ранее НСН писала, что в связи с пандемией коронавируса акция «Бессмертный полк» в 2020 году пройдет в онлайн-формате. Об этом РИА Новости сообщила руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Фотографии участников Великой Отечественной войны будут транслироваться на 200 медиаэкранах российской столицы, а также на портале «Бессмертного полка России» и online-кинотеатре ОККО.

Амельченкова отметила, что любой желающий сможет отправить фотографию своего фронтовика на одну из партнерских площадок. В свою очередь «Волонтеры Победы» обработают все полученные изображения, после чего они попадут на экраны 9 мая.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Бессмертный полк», военный парад, встречи с ветеранами и другие значимые патриотические мероприятия обязательно состоятся после окончания эпидемии коронавируса.




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ФОТО: РИА Новости
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