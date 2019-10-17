К 2023 году в Москве построят еще 27 станций метро
Правительство Москвы планирует до конца 2022 года построить порядка 67 километров новых линий и 27 станций метрополитена, а также два электрических депо. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
В частности планируется закончить основной объем по Большой кольцевой линии метро – завершить работы на восточном участке и в целом замкнуть кольцо. Хуснуллин уточнил, что восточная часть БКЛ включает в себя около 12 километров и пять станций метро.
Также за 3,5 года продлят Люблинско-Дмитровский, Калининско-Солнцевский и Сокольнический радиусы метрополитена, закончат проектирование Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий. Не оставят без внимания и Новую Москву, где решено продолжить развитие системы метро.
Ожидается, что к 2027 году 95% жителей Москвы будут иметь шаговую доступность до метро. Управляющей компанией по строительству новых линий и станций столичного метрополитена является АО «Мосинжпроект», уточнил заместитель мэра.
Ранее НСН сообщала, что в рамках проекта «Активный гражданин» начались голосования, в которых жители Москвы могут высказаться о проекте нового наземного метро – Московских центральных диаметрах (МЦД) и реконструкции развязок на МКАД.
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