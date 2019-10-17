К 2023 году в Москве построят еще 27 станций метро

Правительство Москвы планирует до конца 2022 года построить порядка 67 километров новых линий и 27 станций метрополитена, а также два электрических депо. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В частности планируется закончить основной объем по Большой кольцевой линии метро – завершить работы на восточном участке и в целом замкнуть кольцо. Хуснуллин уточнил, что восточная часть БКЛ включает в себя около 12 километров и пять станций метро.