Два гигантских щита привезут в Москву для строительства БКЛ

В Москву в ноябре привезут два десятиметровых тоннелепроходческих комплекса, необходимых для возведения Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро,

Один из них будет привезен из Санкт-Петербурга, другой – из Китая. Об этом рассказали в управляющей компании по строительству новых линий и станций столичной подземки АО «Мосинжпроект».

Всего для возведения БКЛ планируется использовать четыре тоннелепроходческих щита такого диаметра, два из них уже размещены на участках строительства.

Строительство БКЛ является самым масштабным проектом за всю историю метростроения в Москве. Его протяженность составит 70 километров. Как отметил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. На новой кольцевой откроется 31 станция метро Также он рассказал, что 75 процентов всех тоннелей на БКЛ уже построены.

