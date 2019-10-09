Москвичи выскажутся по проектам МЦД и реконструкциям развязок МКАД

В рамках проекта «Активный гражданин» начались голосования, в которых жители Москвы смогут высказаться о проекте нового наземного метро – Московских центральных диаметрах (МЦД) и реконструкции развязок на МКАД. Москвичам предстоит ответить на вопрос, поддерживают ли они проект МЦД, а также высказать свои пожелания, которые будут учтены в ходе возведения новых веток наземного метрополитена.

Как отметил эксперт в области городского транспорта и автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман, сегодня необязательно рыть метро, чтобы обеспечить горожан скоростным надежным видом транспорта. Он напомнил, что о необходимости строительство наземного метро говорили последние лет 20, а появление в столице МЦК все поняли, что это «действительно возможно».

В рамках второго голосования москвичи должны решить, нужно ли реконструировать клеверные развязки на северо-востоке и юге МКАД - с Осташковским и Алтуфьевским шоссе, а также с Липецкой улицей.

В последнее время уже были реконструированы 16 устаревших клеверных развязок. Вместо них появились отвечающие всем современным требованиям эстакады и тоннели, за счет чего пропускная способность развязок увеличилась на 30% .

Голосование поможет выяснить, будут ли участники голосования пользоваться новыми развязками на МКАД, и что они думают о транспортной ситуации после завершения реконструкций.

Голосование по МЦД доступно по следующей ссылке, проголосовать по реконструкции развязок на МКАД можно здесь

