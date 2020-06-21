Johnson & Johnson снимает с продажи линию для осветления кожи на фоне расовых скандалов
Американская компания Johnson & Johnson временно преркащает реализацию средств для осветления темных пятен на коже. Об этом сообщает газета The New York Times.
Компания отказывается продавать некоторые продукты Neutrogena и Clean & Clear. Их описание и название позиционируют светлый тон кожи более выигрышным по сравнению с естественным.
Отмечается, что данные линейки продавались в Индии и на Ближнем Востоке. В магазинах США продукции не было, уточняет «Интерфакс».
С кампанией против расизма в США связано также желание корпорации Mars убрать с логотипа портрет афроамериканца и PepsiCo - изображение афроамериканки в логотипе бренда Aunt Jemima.
Напомним, массовые протесты и беспорядки, начавшиеся в США в конце мая, были спровоцированы смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Темнокожий мужчина погиб в результате жёсткого задержания: один из полицейских несколько минут стоял у Флойда коленом на шее. Протестующие выступали против полицейского произвола и расизма.
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