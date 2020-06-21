Johnson & Johnson снимает с продажи линию для осветления кожи на фоне расовых скандалов

Американская компания Johnson & Johnson временно преркащает реализацию средств для осветления темных пятен на коже. Об этом сообщает газета The New York Times.

Компания отказывается продавать некоторые продукты Neutrogena и Clean & Clear. Их описание и название позиционируют светлый тон кожи более выигрышным по сравнению с естественным.

Отмечается, что данные линейки продавались в Индии и на Ближнем Востоке. В магазинах США продукции не было, уточняет «Интерфакс».