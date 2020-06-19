На фоне протестов в США корпорации меняют логотипы

На фоне масштабных протестов в США компании "PepsiCo" и "Mars" объявили о планах по смене тех логотипов своих продуктов, которые вызывали критику афроамериканцев. Об этом сообщает РБК.

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Так, PepsiCo сменит логотип для бренда "Aunt Jemima" ("тетя Джемайма"), который выпускает готовые смеси для выпечки. Тетя Джемайма считается стереотипным образом темнокожей прислуги в состоятельной белой семье. В массовой культуре образ появился более 100 лет назад и нередко использовался как оскорбительное обращение к афроамериканке.

Кроме того, корпорация Mars заявила о намерении сменить логотип для бренда Uncle Ben's: на упаковках продуктов можно увидеть пожилого афроамериканца, прототипом которого стал слуга фермера из Техаса. Этот бренд выпускает рис и соусы к нему.

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Фото: twitter.com/lovebarofficial
ТЕГИ:СШАРасизмПротесты
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