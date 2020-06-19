На фоне протестов в США корпорации меняют логотипы
На фоне масштабных протестов в США компании "PepsiCo" и "Mars" объявили о планах по смене тех логотипов своих продуктов, которые вызывали критику афроамериканцев. Об этом сообщает РБК.
Так, PepsiCo сменит логотип для бренда "Aunt Jemima" ("тетя Джемайма"), который выпускает готовые смеси для выпечки. Тетя Джемайма считается стереотипным образом темнокожей прислуги в состоятельной белой семье. В массовой культуре образ появился более 100 лет назад и нередко использовался как оскорбительное обращение к афроамериканке.
Кроме того, корпорация Mars заявила о намерении сменить логотип для бренда Uncle Ben's: на упаковках продуктов можно увидеть пожилого афроамериканца, прототипом которого стал слуга фермера из Техаса. Этот бренд выпускает рис и соусы к нему.
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