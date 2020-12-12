Известный сексолог и психотерапевт Лев Щеглов умер после заражения COVID-19

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский в своем Telegram-канале рассказал, что Щеглов последние дни был подключен к аппарату ИВЛ, и шансы на его выздоровление были "малыми". Вишневский выразил соболезнования в связи с гибелью врача.

Лев Щеглов обладал степенью доктора медицинских наук, являлся профессором и одним из ведущих российских сексологов. Щеглов на протяжении более 30 лет организовывал и популяризировал уроки сексуального просвещения. Он являлся автором и ведущим телепроектов "Адамово яблоко", "Откровенно об интимном" и "Спросите у доктора Щеглова".



