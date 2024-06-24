Известный ресторатор Перельман назвал минусы русской кухни
Ресторатор Владимир Перельман назвал скудный выбор и качество продуктов одной из главных проблем русской кухни. Кроме того, по его мнению, в стране отсутствуют традиции производства сыров и мяса. Об этом он заявил в интервью интернет-сайту maximonline.ru.
"Искренне считаю, что у нас невероятно талантливая нация. Недавно был на балете, и дистанция между русской школой балета и зарубежной просто недосягаема. Но в балете у нас все есть. А в кухне, к примеру, не всегда хватает изобилия и качества продуктов. В большинстве городов России суровый климат, плюс у нас молодая страна — 34 года всего. Еще не успели накопиться традиции производства тех же сыров или мясных продуктов. Мы наверстываем это с космической скоростью, но не всегда получается преодолевать все трудности", - сказал Перельман.
При этом он отметил, что российские повара работают качественно, однако делают это "на кураже, таланте и чуйке".
"Пока еще не так много поваров, которые точно знают все грани создания тонких вкусов. Это предстоит отточить и заложить традиции получения поварского образования", - добавил ресторатор.
В то же время, по оценке Перельмана, в России сильно развит сервис, и крупные города держат "высокую планку".
Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в разговоре с Telegram-каналом "Радиоточка НСН" предрек увеличение числа налоговых проверок столичных ресторанов.
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