Известный ресторатор Перельман назвал минусы русской кухни

"Искренне считаю, что у нас невероятно талантливая нация. Недавно был на балете, и дистанция между русской школой балета и зарубежной просто недосягаема. Но в балете у нас все есть. А в кухне, к примеру, не всегда хватает изобилия и качества продуктов. В большинстве городов России суровый климат, плюс у нас молодая страна — 34 года всего. Еще не успели накопиться традиции производства тех же сыров или мясных продуктов. Мы наверстываем это с космической скоростью, но не всегда получается преодолевать все трудности", - сказал Перельман.

При этом он отметил, что российские повара работают качественно, однако делают это "на кураже, таланте и чуйке".

"Пока еще не так много поваров, которые точно знают все грани создания тонких вкусов. Это предстоит отточить и заложить традиции получения поварского образования", - добавил ресторатор.

В то же время, по оценке Перельмана, в России сильно развит сервис, и крупные города держат "высокую планку".

Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в разговоре с Telegram-каналом "Радиоточка НСН" предрек увеличение числа налоговых проверок столичных ресторанов.

