«Десятки аналогов»: Рестораны отложили возвращение Coca-Cola в Россию

Заявка в Роспатент владельцев бренда Coca-Cola пока не говорит о возвращении компании в Россию, при этом многие остаются фанатами «фирменного знака», объяснили в интервью НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов и патентный поверенный Сергей Зуйков.

По данным «Ведомостей», американская The Coca-Cola Company подала в апреле в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков Coca-Cola, Sprite и Fanta. В 2022 году компания вывела эти бренды с российского рынка. Зуйков объяснил, что стоит за этим ходом.