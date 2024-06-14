«Десятки аналогов»: Рестораны отложили возвращение Coca-Cola в Россию
Обращение в Роспатент говорит о желании владельцев бренда не потерять товарные знаки, сказал в эфире НСН Сергей Зуйков, а Сергей Миронов противопоставил «феномен потребителя» разнообразию российской колы.
Заявка в Роспатент владельцев бренда Coca-Cola пока не говорит о возвращении компании в Россию, при этом многие остаются фанатами «фирменного знака», объяснили в интервью НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов и патентный поверенный Сергей Зуйков.
По данным «Ведомостей», американская The Coca-Cola Company подала в апреле в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков Coca-Cola, Sprite и Fanta. В 2022 году компания вывела эти бренды с российского рынка. Зуйков объяснил, что стоит за этим ходом.
«Поданные в Роспатент заявки не являются индикатором того, собираются они возвращаться или нет. Внятным знаком была бы сертификация продукции для ее вывода на рынок. Эта новость обозначает лишь то, что компания хочет сохранить свои знаки и не допустить возможности их регистрации другими лицами. Это делается для того, чтобы иметь возможность вернуться, но позднее», - сказал управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков.
Со своей стороны Сергей Миронов указал, что аналогов Coca-Cola на российском рынке предостаточно, но спрос на оригинал точно будет.
«Если говорить о вкусе, все это делается без проблем. Мы умеем делать Coca-Cola, многие ее делают и нельзя сказать, что в ней есть необходимость. При этом есть феномен потребителя: даже когда были Pepsi и Coca-Cola, многие их по вкусу различить не могли, но пили именно Coca-Cola. У людей есть приверженность к брендам, с ней ничего не сделаешь. Зачем люди покупают сумки Louis Vuitton, ведь можно взять в 20 раз дешевле и лучше по качеству? С одной стороны, мы не нуждаемся в Coca-Cola, но с другой спрос на нее есть», - объяснил Миронов.
При этом он отметил, что десятки компаний делают российскую Coca-Cola .
«Очень много брендов этим занимаются, как крупные, так и мелкие, многие небольшие заводики стали делать свои варианты Coca-Cola, их десятки. Рынок удовлетворен, но спрос на бренды существует. Заходя в магазин, из всего многообразия колы человек выберет фирменный знак, который когда-то пил», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что российская группа «Автодом», которой в апреле 2023 года перешел бывший завод Mercedes-Benz, начнет производство собственных премиальных автомобилей. Гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский говорил в этой связи «Радиоточке НСН», что в ближайшее время будет озвучено название нового бренда, но это точно не Maxeed, как предположили некоторые СМИ.
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