В «Лаборатории Касперского» рассказали о мошенничестве с чатами с фейковыми руководителями

По его словам, злоумышленники создают групповой чат, добавляют в него реальных сотрудников организации и, вероятно, несколько фальшивых аккаунтов руководителей. Мошенники заявляют, что в компании ведется проверка, и участникам беседы необходимо ожидать звонка от правоохранителей либо контролирующих организаций. Затем жертв могут попросить перевести деньги предприятия на другие счета, взять кредит и отправить средства злоумышленникам, установить какую-либо программу и прочее.

«Чтобы не стать жертвой подобных атак, пользователям важно внимательно перепроверять информацию, которую они получают даже от знакомых. Необходимо связаться с человеком, который предупреждает якобы о грядущей проверке, не используя мессенджер», — рекомендовал Голованов.

