В «Лаборатории Касперского» рассказали о мошенничестве с чатами с фейковыми руководителями

Мошенники придумали новую схему и начали обманывать россиян, создавая в мессенджерах групповые чаты с фейковыми аккаунтами руководителей. Об этом рассказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов в беседе с РИА Новости.

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По его словам, злоумышленники создают групповой чат, добавляют в него реальных сотрудников организации и, вероятно, несколько фальшивых аккаунтов руководителей. Мошенники заявляют, что в компании ведется проверка, и участникам беседы необходимо ожидать звонка от правоохранителей либо контролирующих организаций. Затем жертв могут попросить перевести деньги предприятия на другие счета, взять кредит и отправить средства злоумышленникам, установить какую-либо программу и прочее.

«Чтобы не стать жертвой подобных атак, пользователям важно внимательно перепроверять информацию, которую они получают даже от знакомых. Необходимо связаться с человеком, который предупреждает якобы о грядущей проверке, не используя мессенджер», — рекомендовал Голованов.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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