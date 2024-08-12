Мошенники начали использовать новую схему с «Госуслугами» и «Госключом»

Мошенники начали тестирование новой схемы для похищения денег россиян с использованием портала госуслуг и приложения для электронной подписи «Госключ». Об этом пишут Известия со ссылкой на экспертов платформы «Народного фронта» «Мошеловка».

По словам координатора платформы Евгении Лазаревой, злоумышленники выбирают в качестве жертв людей пенсионного и среднего возраста. Сначала мошенники получают доступ к личному кабинету гражданина на «Госуслугах», загружают в специальный раздел поддельную доверенность на распоряжение всеми счетами. Жертва получает уведомление о необходимости подписать документ, затем ей звонит якобы работник правоохранительных органов. Человека убеждают, что все его счета скомпрометированы, следует срочно подписать доверенность, жертва делает это, запуская вторую часть мошеннической схемы. Пострадавшему звонит еще один человек — «настоящий» сотрудник органов, сообщает о действиях злоумышленников и призывает незамедлительно перевести все деньги жертвы на «безопасный счет».

«Манипуляция тем, что доверенность подписана официальным электронным инструментом и теперь даст возможность ее обладателям ограбить жертву, звучит очень убедительно и устрашающе. К сожалению, граждане в массе плохо знакомы с правилами оформления доверенностей», — отметила Лазарева.

По словам эксперта, сигналы о новой схеме мошенников поступили от россиян, которым удалось избежать потери средств.

