«Известия»: уроки финансовой грамотности для школьников станут обязательными
Уроки финансовой грамотности в школах России сделают обязательными, пишут «Известия».
Нововведение запланировано на следующий учебный год. Об этом говорится в утвержденном летом указании федеральных государственных образовательных стандартах начального и основного общего образования.
Они предписывают обязательное преподавание финансовой грамотности в школах с первого по девятый класс.
Сегодня финансовую грамотность можно ввести в отдельных классах по согласованию с родителями. Элементы финансовой грамотности будут преподаваться на математике, а также на обществознании и географии.
Ранее российские учителя сообщили, что в школьную программу следует добавить такие предметы, как финансовая и цифровая грамотность, психология, инновационные технологии, эмоциональный интеллект и креативные техники.
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