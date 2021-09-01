«Известия»: уроки финансовой грамотности для школьников станут обязательными

Уроки финансовой грамотности в школах России сделают обязательными, пишут «Известия».

Учителя назвали предметы, которые нужно добавить в школьную программу

Нововведение запланировано на следующий учебный год. Об этом говорится в утвержденном летом указании федеральных государственных образовательных стандартах начального и основного общего образования.

Они предписывают обязательное преподавание финансовой грамотности в школах с первого по девятый класс.

Сегодня финансовую грамотность можно ввести в отдельных классах по согласованию с родителями. Элементы финансовой грамотности будут преподаваться на математике, а также на обществознании и географии.

Ранее российские учителя сообщили, что в школьную программу следует добавить такие предметы, как финансовая и цифровая грамотность, психология, инновационные технологии, эмоциональный интеллект и креативные техники.

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