В Вологде пенсионерка отдала мошенникам почти семь миллионов рублей
31 августа 202314:46
Телефонные мошенники выманили у пенсионерки 6,8 миллиона рублей, заставив ее продать квартиру и машину. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Вологодской области.
Полицейским женщина рассказала, что приняла звонок по мессенджеру, и вступила в диалог с мужчиной, который представился сотрудником правоохранительных органов, а потом переключилась на специалиста Центробанка. Тот ей сообщил, что на ее счетах идут якобы подозрительные операции.
Возбуждено уголовное дело.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru