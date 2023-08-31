В Вологде пенсионерка отдала мошенникам почти семь миллионов рублей

Телефонные мошенники выманили у пенсионерки 6,8 миллиона рублей, заставив ее продать квартиру и машину. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Вологодской области.

Мошенники заставили москвичку продать квартиру и отдать им деньги

Полицейским женщина рассказала, что приняла звонок по мессенджеру, и вступила в диалог с мужчиной, который представился сотрудником правоохранительных органов, а потом переключилась на специалиста Центробанка. Тот ей сообщил, что на ее счетах идут якобы подозрительные операции.

Возбуждено уголовное дело.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МошенникиВологодская Область

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