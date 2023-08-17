Главред «За рулем» Кадаков: ставки по автокредитам увеличатся до 25%

Ставки по автокредитам для физических лиц в России могут вырасти на 5-7% уже в ближайшее время, заявил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с «Газетой.Ru».

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По его словам, это произойдет из-за повышения ключевой ставки Центробанком. Уточняется, что на сегодняшний день процентная ставка для физлиц составляет 17-18%. В будущем, по прогнозам эксперта, она может достичь 22-25% годовых.

Кадаков выразил мнение, что ставки по автокредитам повысятся не одномоментно, а в течение одного-двух месяцев.

Ранее стало известно, что Сбербанк с 22 августа повысит ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жилье и новостройки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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