Главред «За рулем» Кадаков: ставки по автокредитам увеличатся до 25%

По его словам, это произойдет из-за повышения ключевой ставки Центробанком. Уточняется, что на сегодняшний день процентная ставка для физлиц составляет 17-18%. В будущем, по прогнозам эксперта, она может достичь 22-25% годовых.

Кадаков выразил мнение, что ставки по автокредитам повысятся не одномоментно, а в течение одного-двух месяцев.

Ранее стало известно, что Сбербанк с 22 августа повысит ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жилье и новостройки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

