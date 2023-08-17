Главред «За рулем» Кадаков: ставки по автокредитам увеличатся до 25%
Ставки по автокредитам для физических лиц в России могут вырасти на 5-7% уже в ближайшее время, заявил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, это произойдет из-за повышения ключевой ставки Центробанком. Уточняется, что на сегодняшний день процентная ставка для физлиц составляет 17-18%. В будущем, по прогнозам эксперта, она может достичь 22-25% годовых.
Кадаков выразил мнение, что ставки по автокредитам повысятся не одномоментно, а в течение одного-двух месяцев.
Ранее стало известно, что Сбербанк с 22 августа повысит ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жилье и новостройки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Более 60 процентов россиян занимается самолечением вместо посещения врачей
- В Швеции готовятся сжечь Коран у посольства Ирана
- УЕФА объявил претендентов на звание лучшего игрока и тренера сезона
- Путин поручил запретить полиции наказывать бизнес
- Басманный суд арестовал обвиняемого по делу о взрыве на АЗС в Махачкале
- Главред «За рулем» Кадаков: ставки по автокредитам увеличатся до 25%
- Путин дал поручение сохранить выплаты на детей при росте дохода родителей
- Сбербанк поднимет ставки по ипотеке и потребительским кредитам
- Кадыров призвал мусульманский мир защитить религию
- Экс-депутат Госдумы рассказал, кто объявил дефолт в 1998 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru