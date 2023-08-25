«Известия»: Роскосмос вдвое сократит штат центрального офиса
Половина — 300 из 600 — сотрудников центрального аппарата Роскосмоса могут попасть под сокращение. Об этом пишут Известия со ссылкой на источники.
По данным издания, работников могут перевести в Объединенную ракетно-космическую корпорацию (ОРКК), другие дочерние организации, таким образом госкорпорация значительно снизит затраты на персонал.
Как отметил собеседник газеты, траты фонда оплаты труда — значительная доля расходов центрального аппарата.
«Рынок пусковых услуг для нас закрыт, спутникостроением мы никогда похвастаться не могли, американских туристов за деньги уже не возим, а других в нынешней ситуации не найти. То есть все направления заработка валюты для Роскосмоса закрыты, а внутренний рынок космических услуг не развит и завязан на госконтракты», — поделился источник, отметив, что в связи с этим руководство организации поставило задачу к концу года сократить штат.
По словам другого собеседника издания, ОРКК сейчас исполняет лишь функцию держателя акций отраслевых предприятий Роскосмоса. Планируется, что госкорпорация будет давать новые заказы ОРКК и другим спецпредприятиям, в их стоимость включат зарплаты сотрудников.
«Сотрудников отдела из какого-нибудь департамента Роскосмоса "на бумаге" переведут на работу в это предприятие. Причем физически они продолжат находиться в Роскосмосе и выполнять свои обязанности. Однако числиться будут в другом предприятии и из его фонда оплаты труда получать деньги», — пояснил источник.
При этом в Роскосмосе заявили, что руководство не принимало решение о сокращениях в центральном аппарате и переводе сотрудников в дочерние организации. Как отметили в госкорпорации, организация «уделяет большое внимание оптимизации расходов и численности центрального аппарата».
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