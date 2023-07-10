«Роскосмос» объявил о начале четвертого открытого набора в отряд космонавтов

Отбор пройдет совместно с Центром подготовки космонавтов имени Гагарина. Цель мероприятия - выполнение задач Федеральной космической программы России, говорится в сообщении.

Принять участие может любой россиянин в возрасте до 35 лет. Кандидат должен обладать хорошей физической формой и не страдать от хронических заболеваний.

«Роскосмос» будет принимать заявки до 30 октября текущего года.

Гендиректор госкорпорации Юрий Борисов ранее заявил, что «Роскосмос» наладит серийное производство спутников на новом заводе. Предприятие построят в 2026 году, сообщает «Радиоточка НСН».

