«Роскосмос» объявил о начале четвертого открытого набора в отряд космонавтов
Госкорпорация «Роскосмос» на своем официальном сайте сообщила о старте четвертого открытого набора в отряд космонавтов.
Отбор пройдет совместно с Центром подготовки космонавтов имени Гагарина. Цель мероприятия - выполнение задач Федеральной космической программы России, говорится в сообщении.
Принять участие может любой россиянин в возрасте до 35 лет. Кандидат должен обладать хорошей физической формой и не страдать от хронических заболеваний.
«Роскосмос» будет принимать заявки до 30 октября текущего года.
Гендиректор госкорпорации Юрий Борисов ранее заявил, что «Роскосмос» наладит серийное производство спутников на новом заводе. Предприятие построят в 2026 году, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Роскосмос» объявил о начале четвертого открытого набора в отряд космонавтов
- Столтенберг: Турция согласилась на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки
- Экс-аналитик ЦРУ Джонсон спрогнозировал крах ВСУ к зиме
- Зеленский раскрыл требования к НАТО на саммите в Вильнюсе
- Полицейские задержали одного из снявших скальп с юноши в Подмосковье
- Первый рейс из Москвы в Кутаиси отменили из-за непогоды
- Байден пренебрег правилами этикета в ходе встречи с Карлом III
- Байден запланировал встречи с Эрдоганом и Зеленским на саммите НАТО
- В Сочи после подтопления пропал мужчина
- На Украине обвинили западных политиков в изучении истории по российским учебникам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru